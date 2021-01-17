Американська фітнес-модель Ана Чері роздражнила виглядом у відвертому купальнику
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала свіже фото, на якому постала в дуже спокусливому вигляді. Чері вибрала оригінальний купальник чорного кольору, який підкреслив її видатні форми. Модель максимально високо підтягнула трусики, оголивши солодкі місця. Пишний бюст спортсменки так і норовив вистрибнути з тонких клаптиків тканини, які намагалися його утримати.
Чері стояла в готельному номері, випроставшись і показуючи себе у всій красі. Натуральний макіяж і розпущене волосся надали її жіночному образу спокусливості.
"Привіт, друзі!",- підписала фото зірка мережі.
У коментарях красуні традиційно залишили масу приємних слів.
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"Богиня", "Ана Чері, ти така чудова, прекрасна, просто неповторна дівчина. Ти моя мрія. Я тебе дуже сильно люблю", "Мені сьогодні трохи сумно, але ти підняла настрій», «Ти така красива», «ти виглядаєш приголомшливо красиво», «так гаряче», «Чудо-жінка», - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Ана Чері покрасувалася в чорній нижній білизні і шапці. Дівчина приміряла на себе образ спокусливої француженки. Засмагла красуня зробила акцент на своїх достоїнствах.
Нагадаємо, що Ана Чері зробила зимовий день жарким, покрутивши соковитими булочками: "найрозкішніша".
Як повідомляла Politeka, безсоромна Ана Чері позбулася одягу і показала, як ніжиться у ванній: "найчуттєвіша".
Також Politeka писала, що Ана Чері влаштувала сеанс спокушання, втиснувши свої "пончики" в модний бікіні:"Запалюй екзотику".