Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", вразила формами в крихітному купальнику

Зірка спокусила красою на яхті, повідомляє Politeka.net. Модель побалувала шанувальників, адже її вигини просто ідеальні.

Модель позувала в персиковому бікіні на прозорих бретельках, що додавало образу великої пікантності. Зірка натягнула на груди невеликі клаптики тканини, які ледь щось прикривали, майже зливаючись з кольором шкіри.

Плоский живіт і тонка талія з пишними стегнами створювали гарний вигин, який приковував погляд.

Модель поклала хвилясте волосся набік і мило посміхнулася в камеру.

Образ зірки завершили стильні аксесуари.

"Острівне життя 🧡", - підписала фото Демі.

За дев'ять годин пост зібрав понад 400 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали спокусниці масу приємного.

Раніше ми писали, що Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в Англії. У венах моделі тече кров латиноамериканських предків, яка з'єдналася з британською спадковістю, саме це пояснює її красу.

Вже в 12 років дівчинка володіла досить жіночними формами, тому стала предметом насмішок в школі. Роуз багато років намагалася схуднути, виснажуючи себе дієтами.

В результаті майбутня зірка схудла до 38 кілограмів, саме тоді батьки стали бити тривогу і відправили дівчинку на прийоми до фахівця. Останній допоміг дівчині полюбити себе.

Нагадаємо, Демі Роуз відкинула збентеження, влаштувавши прогулянку в лаковій сукні без білизни.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз без білизни засвітила свою "солодкість" в обрізаній футболочці.

Також Politeka повідомляла, що Демі Роуз полонила вигинами в прозорій сіточці, надивитися неможливо.