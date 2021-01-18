Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розкрив, які обмежувальні заходи чекають українців після завершення докдауну

Подробиці він озвучив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Так, локдаун після 24 січня продовжувати не будуть, а замість нього до 31 березня 2020 року діятиме адаптивний карантин.

"З 8 по 24 січня у нас встановлено так званий карантин зимових канікул. Його ключова мета-обмеження мобільності населення. З 25 – го ми перейдемо, ймовірно, в "помаранчеву" зону, яка діяла до введення цих правил", - сказав глава уряду.

Шмигаль радить українцям не сподіватися на швидке скасування карантину.

"Поки немає підстав скасовувати адаптивний карантин. Європа палає, ми відкриті для Європи, ми відкриті всередині держави, тому підстав для зняття карантину немає. Не потрібно передчасно тішити себе ілюзіями. Я впевнений, що карантин дуже довго триватиме цього року. А ось яким саме він буде, це вже інше питання", - пояснив він.

Зазначимо, згідно з даними МОЗ, станом на ранок 18 січня, за минулу добу Китайський вірус в Україні виявили у 3034 осіб, зафіксовано 67 летальних випадків, 5236 пацієнтів одужали.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 1 163 716 осіб, з них 871 196 одужали, летальних випадків — 20 869.

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