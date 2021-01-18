Після того, як ЗМІ повідомили про таємну дружину Олега Винника, якою нібито є Таюне( Таїсія Сватко), інтерес до зоряної пари стрімко зростає

Хоча сам виконавець вважає за краще тримати своє таємне життя в секреті, на фан-сторінках в соцмережах з'являються все нові кадри.

Так, шанувальники Винника, який брав участь в крайньому сезоні «Танців з зірками», пофантазували, і вирішили разити цю тему.

Після нехитрих маніпуляцій у фоторедакторі в мережі з'явилося фото, на якому Винник позує на паркеті проекту зі своєю «таємною дружиною». Видно, що на оригінальному знімку, де Винник був зображений зі своєю партнеркою Оленою Шоптенко, підставили обличчя Таюне.

"Як вам?" - запитують прихильників артиста.

Відзначимо, користувачам мережі такий експеримент сподобався.

"Клас, розумничка, відмінна обробка", "Красиво і бомбастично", "Вау", "Супер", "Обожнюю вас", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, про 46-річну Таїсію Сватко (Таюну) мало що відомо.

З чуток, Олег і Таїсія познайомилися в музичному гуртожитку, де між ними спалахнула любов.

Таїсія не тільки є бек-вокалісткою Олега Винника, але також співає сама. Зірка розповіла, що пісні їй пише артист. Крім того, співак і підбирає образи своїй "таємній дружині".

Нагадаємо, дружина Олега Винника показала себе після важкої хвороби, що з Таюне зараз: "мене рятували..."

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