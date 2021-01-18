У ряді регіонів нашої планети можна буде побачити сонячне затемнення, українці теж його зможуть споглядати
Ця подія стане унікальною, оскільки затемнення буде видно в 60-ти країнах і навіть на Північному полюсі. Останній раз таке було тільки в 2003 році.
Затемнення стане кільцеподібним і, наприклад, з Києва можна буде побачити закриття сонячного диска на 12%. Воно відбудеться 10 червня 2021 року, пишуть Українські новини.
Але дивитися на сонце неозброєним оком не можна і не можна використовувати сонцезахисні окуляри, телескоп і бінокль. Для цього підійдуть такі підручні засоби, як рентгенівські фотознімки, засвічена фотоплівка, лазерні диски, зварювальна маска, в крайньому випадку над свічкою можна закоптити плівку або скло.
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На думку астрологів, сонячне затемнення досить складний період. В цей час необхідно уникати перепалок з близькими людьми, не робити поспішних висновків і приймати важливих рішень.
Будьте обережні з алкоголем, критикою, різкими словами. Не займайтеся в цей час екстримом, не випробовуйте долю і не сваріться з начальством.
Також раніше повідомлялося, що Україну накриють потужні магнітні бурі, тому варто бути гранично обережними.
Так, з 18 по 21 січня на Україну разом з морозами насуваються магнітні бурі. Для чутливих людей вони можуть виявитися досить болючими. Враховуючи морози до 20 градусів, які прогнозують в ці дні метеорологи, людям з серцево-судинними проблемами може бути зовсім туго.
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