Потужний антициклон Dragica буде впливати на погоду в Україні
Свіжий прогноз погоди на 19 січня оприлюднила синоптик Наталка Діденко.
Вона зазначила, що через дію антициклону опадів майже не очікується, але у західних областях та у Криму можливий сніг через атмосферний фронт циклону Flaviu.
"Найближчої ночі очікується -17-24 градуси, завтра вдень -9-15 градусів. А ось у західних областях, на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині та в Чернівецькій області вже відчуються перші порухи прийдешнього потепління, там протягом дня -4-7 градусів", - продовжила Діденко у своєму мікроблозі.
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Буде холодно на Водохреща також у Києві: вдень до -14 градусів, а вночі стовпчики опустяться до -19 градусів. Відлига у столиці прогнозується з 21 січня, а наступного дня плюсова погода охопить майже усю територію України.
Раніше ми розповідали, що весна у 2021 році розчарує українців холодною погодою.
За прогнозом Леоніда Горбаня, весна принесе опади у вигляді дощу і навіть мокрого снігу, а про сонячну погоду можна на деякий час забути.
Теплі дні настануть лише в квітні, але це буде не довгостроковим явищем і до середини травня над Україною буде "висіти" дощова погода.
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