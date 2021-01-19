Мережу облетіли кадри, як модель Олександра Кучеренко пристає на публіці до майже втричі старшого співака Павла Зіброва

Як передає Politeka.net, 23-річна дружина ведучого "Світ навиворіт" Дмитра Комарова опублікувала в "сторіз" в Instagram свіжі фото з анонсом нового сезону "Ранку у велокому місті".

Красуня, яка стала "Міс Україна" в 2016 році, взяла інтерв'ю у Зіброва, показавши бекстейдж зйомок.

Олександра була в стильному брючному костюмі класичного крою в смужку, з розпущеними і злегка підвитими локонами та яскравим макіяжем. Зібров покрасувався в світшоті з оригінальними принтом.

У якийсь момент Кучеренко не втрималася і кокетливо посмикала співака за його шикарні вуса.

"Справжні?))", - підписала кадри зірка.

Олександра вирішила зберегти інтригу, поки що не розкривши відповідь на це питання.

Примітно, що раніше 63-річний Зібров сам зізнавався, як пару раз за доросле життя позбавлявся від рослинності на обличчі.

Перший раз, в 21 рік, коли його призвали в армію, а другий - вже будучи одруженим, в 35 років. Дружина Марина тоді його навіть не впізнала, повернувшись з гостей.

"Пройшла метрів п'ять, а потім повертається, бачу в ній такі божевільні очі і включається сирена: "Ти що зробив? Ти навіщо вуса збрив?!!!!" Почала лаятися, мені тоді соромно було, хотів сюрприз зробити... ось і зробив, що півтора місяці спав на кухні, поки не повернулися вуса", - ділився Зібров.

Також ми писали, як Кучеренко звела з розуму привабливим декольте в синьому оксамитовому платті. Тонкий пояс підкреслив її струнку фігуру, а ніжно-рожеві туфельки стали прекрасним доповненням до образу.

Нагадаємо, молода дружина Комарова зі "Світу навиворіт" показала, якою господинею може бути: "стільки талантів"