Мережу облетіли кадри, як модель Олександра Кучеренко пристає на публіці до майже втричі старшого співака Павла Зіброва
Як передає Politeka.net, 23-річна дружина ведучого "Світ навиворіт" Дмитра Комарова опублікувала в "сторіз" в Instagram свіжі фото з анонсом нового сезону "Ранку у велокому місті".
Красуня, яка стала "Міс Україна" в 2016 році, взяла інтерв'ю у Зіброва, показавши бекстейдж зйомок.
Олександра була в стильному брючному костюмі класичного крою в смужку, з розпущеними і злегка підвитими локонами та яскравим макіяжем. Зібров покрасувався в світшоті з оригінальними принтом.
У якийсь момент Кучеренко не втрималася і кокетливо посмикала співака за його шикарні вуса.
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"Справжні?))", - підписала кадри зірка.
Олександра вирішила зберегти інтригу, поки що не розкривши відповідь на це питання.
Примітно, що раніше 63-річний Зібров сам зізнавався, як пару раз за доросле життя позбавлявся від рослинності на обличчі.
Перший раз, в 21 рік, коли його призвали в армію, а другий - вже будучи одруженим, в 35 років. Дружина Марина тоді його навіть не впізнала, повернувшись з гостей.
"Пройшла метрів п'ять, а потім повертається, бачу в ній такі божевільні очі і включається сирена: "Ти що зробив? Ти навіщо вуса збрив?!!!!" Почала лаятися, мені тоді соромно було, хотів сюрприз зробити... ось і зробив, що півтора місяці спав на кухні, поки не повернулися вуса", - ділився Зібров.
Також ми писали, як Кучеренко звела з розуму привабливим декольте в синьому оксамитовому платті. Тонкий пояс підкреслив її струнку фігуру, а ніжно-рожеві туфельки стали прекрасним доповненням до образу.
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