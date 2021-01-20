Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе в незвичайних образах
На фото красуня позувала в червоній мереживній білизні, яка виявилася ще й прозорою. Дівчина доповнила образ панчохами, а сиділа біля ліжка з білими простирадлами. Волосся у Емілі залишилися розпущеним, а образ Ратаковскі доповнила яскравим мейкапом. Знімок вийшов запальним і привабливим, адже дівчина вміє себе показати. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.
На другому фото Емілі вже була на пляжі, стоячи на колінах. Дівчина додала вогню образу, потягнувши за трусики бікіні вниз. Волосся у Ратаковскі залишилися розпущеним, а образ доповнила зірка прозорою накидкою.
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Фанати поставили десятки лайків і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають коментарями:
"Цей солодкий животик"," красиво-красиво, все це так красиво"," чудово, але я щиро сподіваюся, що ви зараз не подорожуєте"," провокація вдалася","сподіваюся, ми зможемо побачитися".
Ми писали, що відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі викликала фурор фото в одній сіточці.
Зірка блиснула пишним бюстом і підкорила його розмірами. Великі груди спокусливо випирала, і з сіточки визирало найпотаємніше, що анітрохи не бентежило красуню.
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