Відома модель Памела Андерсон показала себе в свіжому образі

На кадрах Памела сиділа на дереві, позуючи в напівпрозорій сукні. Андерсон спустила наряд на одному плечі, показуючи, що білизни на ній немає. Зірка спокусливо вигнулася, демонструючи всі достоїнства фігури. Кадр вийшов дуже спокусливим і привертає увагу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли поставити лайки і не писали Коментарі, адже зірка викинула знімок в сторіс Instagram, але зазвичай зірці пишуть багато яскравих компліментів:

"Справжній рятувальник Малібу", "Чарівна", "дуже красива", "Все при тобі", "Ох і Памела", "Чарівна", " Андерсон, добре відпочити тобі. Набратися сил, енергії", " і як перестати це дивитися?", "Ти реально класна", "тільки і низ потрібно відкрити, пластична", "Ти просто бомба", "Краща модель з 90-х, неймовірно красива навіть через стільки років".

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Модель позувала, прикриваючи бюст руками. Вона чи не засвітила найінтимніші частини. Блондинка лежала на животі, балуючи своєю пишною красою, і радуючи своїх шанувальників. Красиве намисто спустилося на шиї, і здавалося, відмінним доповненням до образу.

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