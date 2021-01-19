Православна церква відзначає собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна

У православ'ї на наступний день після великих панських і Богородичних свят прийнято згадувати святих, які послужили даному священному події в історії.

На наступний день після Богоявлення церква шанує того, хто послужив справі Хрещення Христового, поклавши свою руку на главу Спасителя.

Цей день прийнято починати з того, що потрібно випити склянку Святої водохресної води натщесерце, щоб весь рік бути здоровим, щоб всі хвороби обходили стороною і не могли причепитися.

Після покладається сніданок, який нарешті може бути ситним. З цього дня починається м'ясоїд-період, коли вже можна відмовитися від посту.

У народі вірили, що Іоанн Предтеча ніс першу звістку про весну. Тому багато народні прикмети 20 Січня про погоду і передбачали майбутню весну і літо.

Наприклад, сніг або заметіль в цей день обіцяли снігову погоду до самої Масляної.

Якщо погода на дворі стояла ясна, але все одно було холодно, то варто чекати літо з посухою.



Що не можна робити в цей день:

Предки вважали, що на Іоанна Хрестителя не можна вмиватися, інакше бути вам обдуреним.

Заборонено було сумувати і віддаватися зневірі, а той, хто буде засмучуватися, проведе в сльозах весь рік.

Якщо в цей день випити трохи спиртного, то людина вбереже себе від печалі на весь рік, але важливо знати міру.

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