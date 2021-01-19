Відома телеведуча Анфіса Чехова показала, як проводить відпочинок
Зірка з'явилася в одних трусиках біля вікна, пише Politeka.net. Правда красуня вирішила все ж прикритися білосніжним простирадлом.
Знаменитість стояла біля вікна, притиснувши рукою біле простирадло, а з-під неї стирчали пружні сідниці в трусиках.
Анфіса зачесала за вушко волосся, опустивши очі і зробивши образ якимось загадковим.
Біля телеведучої можна помітити не тільки заправлену постіль, а й букети троянд.
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На іншому кадрі Чехова вже стояла з чашкою кави і посміхнулася.
З її номера відкривався гарний вид.
Чехова розповіла в пості, що відпочиває в Сочі, де заспокоюється під звуки хвиль.
"Просто щодня дивитися на бурхливі хвилі, і все встає на свої місця", написала знаменитість.
Також вона описала номери нового готелю.
"У номерах величезні вікна в підлогу. Стоїш біля вікна і здається, що хвилі омивають твої ноги. Неймовірний краєвид на безкрайню безодню😍 😍 😍.... Тільки крик чайок і шум океану😍 готель невеликий, так що якщо хочете провести тут час, бронюйте заздалегідь!",- написала телеведуча.
За годину пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.
"А як ваше син відреагує на цю фотки ?🤔 ", "без простирадла напевно більш привабливішими були б", "Господи, вміє ж дівчинка знаходити позитив🔥 👍", "це мрія - жити біля моря з таким крєвидом...", "Красиве тіло, і Єви наряд Прям в саме серце любовний снаряд...) ", "Труси, як у дитини 🤣 🤣 🤣 🤣 ", "Кльові трусики🔥 🔥 🔥 👍", - написали користувачі мережі.
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