Переможниця проекту "Холостяк-10" Даша Ульянова чесно відповіла на найбільш інтригуючі питання фанатів

Цього разу в розділі Сторі Даша вирішила відповісти на найпопулярніші і особисті питання фанатів, що стосуються її життя. Дівчина торкнулася теми інтимних відносин, зовнішності і звичок. Також переможниця "Холостяка" не стала соромитися і поділилася особистими фото, супроводить відповіді.

За словами Ульянової, на даний момент нічого зі своїм обличчям-ніяких уколів краси-вона не робила. З маніпуляцій Даша лише збільшила губи і то, припинила це робити півроку тому.

Не обійшлося і без питань про особисте життя, Даша зізналася, відповідаючи на питання про те, чи є у неї молода людина, що вона самотня і хлопця у неї немає. Хоча раніше дівчина підтвердила, що була у відносинах з чоловіком на 20 років її старше.

Після Ульянова написала про інтимні стосунки. На питання: "чи боялася ти першого разу? І які були думки крім сорому " дівчина підкреслила, що не боялася, але все було просто жахливо.

В кінці молода гімнастка зазначила, що вона також не вірить у відносини на відстані і напевно б не змогла так жити з молодою людиною в різних містах.

Також раніше дівчина розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кадр зі старої фотосесії і розповіла, як змінилися її погляди. На знімку Даша Ульянова відображена в одних лише чорних трусиках верхи на дерев'яному ящику біля вікна. Красуня сіла оголеними сідницями на самий край кришки і піднялася на носочках, показавши стрункі ноги у всій красі.

Колишня учасниця "Холостяка" поклала одну руку на коліно, а інший прикрила відкриті груди, використавши ще й власне волосся. Вона показала томне вираз обличчя, яке як не можна підходить до такого відвертого образу.

Нагадавши, Ульянова з " Холостяка "з опухлими губами і без макіяжу показала справжню себе:" не треба боятися!"

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