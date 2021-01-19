Зірка Victoria’s Secret, модель Тоні Гаррн, яка деякий час зустрічалася з Леонардо Ді Капріо, блиснула ідеальною фігурою

Модель блиснула ідеальними формами й стрункими ніжками, передає Politeka.net. Тоні позувала на балконі, з якого відкривався чудовий краєвид.

"Справжня спокусниця" постала в білому купальнику. Топік обтягнув і підкреслив невеликі груди зірки, він являв собою довгий клаптик тканини.

Також модель одягла маленькі трусики, які піднялися вгору. Стрінги оголили красиві "булочки". Гаррн позувала боком, тим самим показуючи свою "спокусу" у всій красі.

Модель завершила образ різними аксесуарами, в тому числі темними окулярами.

Зірка випрямила спинку і, тримаючи в руках чашечку з напоєм, милувалася видами природи.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Ймовірно, модель отримала багато компліментів в особистому листуванні.

Раніше ми писали, що Тоні Гаррн народилася влітку 1992 року в Гамбурзі.

Вже у 15 років майбутня знаменитість дебютувала в якості моделі на показі бренду Calvin Klein в Нью-Йорку. А пізніше стала обличчям зазначеної компанії.

У 2009 році модель брала участь у 60 показах таких відомих брендів, як Стелла Маккартні, Dior, Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Dolce & Gabbana, Michael Kors.

Кар'єра красуні зростає і донині, також у неї все добре і в особистому житті - у 2019 році зірка побралася з актором, Алексом Петтіфером.

Нагадаємо, що Тоні Гаррн задерла мереживну сукню, ефектно виставивши ніжку:"справжня фантастика".

Як повідомляла Politeka, Тоні Гаррн топлес возз'єдналася з природою, кадри вражають «" цей Пірсинг...".

Також Politeka писала, що Тоні Гаррн в сукні з розрізами ефектно продефілювала, засвітивши головну гордість: «перевіряю, чи вмію...».