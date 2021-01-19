В Україні збираються заборонити перенесення вихідних і робочих днів

Нова ініціатива, автором якої виступила народний депутат від Партії "Слуга народу" Галина Третьякова, а також інші парламентарії, пропонує внести заборону на традиційне перенесення вихідних і робочих днів, про що повідомляє КП в Україні.

Так, у проєкті закону № 4597, який з'явився на порталі українського парламенту, зазначено, що надмірна кількість перенесення робочих днів негативно відображається на продуктивності праці громадян. Крім того, перенесення вихідних і робочих днів скорочує можливості роботи з інвесторами та донорами, а також формує негативну репутацію бізнес-потенціалу нашої країни серед інших держав.

Згідно з текстом пояснювальної записки до законопроєкту традиційне перенесення - це типова радянська традиція, якої сьогодні дотримуються багато країн. Але саме вона веде до порушення вимог до мінімального часу відпочинку співробітників у випадках, коли через перенесення робочих днів люди змушені працювати 6 днів поспіль.

У тих же випадках, коли працівники через перенесення отримують 4 вихідних поспіль, може знижуватися трудова мотивація громадян і ускладнюватися адаптація при їх поверненні на роботу після вихідних.

Наразі проєкт закону спрямований на розгляд в Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, який очолює ініціатор документа Галина Третьякова.

Нагадаємо, що раніше уряд затвердив календар вихідних і робочих днів на 2021 рік, згідно з яким українцям належить відпочинок протягом 115 офіційних вихідних. Водночас на роботу доведеться виділити 250 днів у 2021 році.

Вихідні, пов'язані зі святами в 2021 році:

1 січня – Новий Рік;

7 січня - Різдво Христове;

8 березня - Міжнародний жіночий день;

1 травня - День праці;

2 травня – Великдень;

9 травня - День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

20 червня – Трійця;

28 червня - День Конституції України;

24 серпня - День Незалежності України

14 жовтня - День захисника України;

25 грудня - Різдво Христове (у католиків).

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