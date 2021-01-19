В Україні збираються заборонити перенесення вихідних і робочих днів
Нова ініціатива, автором якої виступила народний депутат від Партії "Слуга народу" Галина Третьякова, а також інші парламентарії, пропонує внести заборону на традиційне перенесення вихідних і робочих днів, про що повідомляє КП в Україні.
Так, у проєкті закону № 4597, який з'явився на порталі українського парламенту, зазначено, що надмірна кількість перенесення робочих днів негативно відображається на продуктивності праці громадян. Крім того, перенесення вихідних і робочих днів скорочує можливості роботи з інвесторами та донорами, а також формує негативну репутацію бізнес-потенціалу нашої країни серед інших держав.
Згідно з текстом пояснювальної записки до законопроєкту традиційне перенесення - це типова радянська традиція, якої сьогодні дотримуються багато країн. Але саме вона веде до порушення вимог до мінімального часу відпочинку співробітників у випадках, коли через перенесення робочих днів люди змушені працювати 6 днів поспіль.
Повністю роздягнена Волочкова вискочила на мороз, повторивши свій коронний номер: "Вітаю..."
16-річна донька Моніки Беллуччі без білизни вразила обрисами під тоненькою майкою: "Перейшла всі межі..."
71-річна Алла Пугачова не стримала сліз перед камерами, що сталося з примадонною: "Це старече..."
Влад Яма з "Танців з зірками" покинув Україну разом з дружиною, несподіване фото: "Тут і гадати нічого..."
Зірку "1+1" Таран екстрено прибрали з ефірів, що сталося з улюбленицею глядача: "Ми не зустрінемося..."
У тих же випадках, коли працівники через перенесення отримують 4 вихідних поспіль, може знижуватися трудова мотивація громадян і ускладнюватися адаптація при їх поверненні на роботу після вихідних.
Наразі проєкт закону спрямований на розгляд в Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, який очолює ініціатор документа Галина Третьякова.
Нагадаємо, що раніше уряд затвердив календар вихідних і робочих днів на 2021 рік, згідно з яким українцям належить відпочинок протягом 115 офіційних вихідних. Водночас на роботу доведеться виділити 250 днів у 2021 році.
Вихідні, пов'язані зі святами в 2021 році:
- 1 січня – Новий Рік;
- 7 січня - Різдво Христове;
- 8 березня - Міжнародний жіночий день;
- 1 травня - День праці;
- 2 травня – Великдень;
- 9 травня - День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
- 20 червня – Трійця;
- 28 червня - День Конституції України;
- 24 серпня - День Незалежності України
- 14 жовтня - День захисника України;
- 25 грудня - Різдво Христове (у католиків).
Нагадаємо, зростання штрафів через зарплати, що задумали в Раді і хто з українців в зоні ризику: "до 51 тисячі гривень..."
Як повідомляла Politeka, число депутатів Ради зібралися "прорідити", залишився останній крок: скільки планують залишити
Також Politeka писала, що вихідні та свята 2021: скільки українці відпочиватимуть у новому році, " переносяться на…"