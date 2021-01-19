Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес вражає фігурою після тренувань

Дженніфер Лопес категорично відмовляється від дієт і голодування, вона вважає за краще не просто бути стрункою, а підтягнутою і з ідеальною оксамитовою шкірою. Для цього зірка влаштовує заняття спортом мало не щодня. Також співачка і актриса дотримується плану харчування, розробленого для неї дієтологом Хейлі Помром.

Зірка, як видно на знімку з фан-аккаунта, не соромиться бути справжньою. На кадрі після тренувань Лопес виглядає дуже привабливо і зовсім не схоже, що їй 51 рік. У раціоні співачки багато продуктів, багатих білком, овочів (капусти, огірків, болгарського перцю, цукіні). Також зірка їсть корисні жири і складні вуглеводи.

"Мені не подобається займатися ввечері, коли вже немає сил. Я ходжу на спорт три або чотири рази на тиждень. Коли я в Нью-Йорку, займаюся з Девідом Кіршем. Коли прилітаю в Лос-Анджелес, займаюся з Трейсі Андерсон. Мені подобається чергувати навантаження".

Фанати завжди нахвалюють зірку: "ви дуже красиві з тих пір, як зняли свій перший фільм, Я стежу за вами, я ваш шанувальник №1; природна краса не має ціни; ти вічно прекрасна, моя віртуальна споріднена душа; і любите свої легінси 💗; красива маленька дівчинка😉; чудово 💗; Белла красива, нестерпно красива».

Нещодавно фанати помітили відпочиваючу Лопес на пляжі і відразу ж відреагували на фото, зроблені під час прогулянки артистки. Зірка ходила в білому бікіні і спокусливо покрутила сідницями перед камерами, насолоджуючись відпочинком.

Вид підтягнутою шкіри Лопес і сяючий вигляд привертають увагу до себе, так як артистка вміє доглядати за собою. Вона п'є дуже багато води, особливо перед тренуванням.

За рекомендацією дієтолога Хайлі Помрою, Лопес також припинила вживати алкоголь.Коли мова йде про дієту, Лопес досить сувора. Вона їсть тільки корисну їжу, без домішок або зайвої обробки.

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