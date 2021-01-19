Українцям розповіли, як тепер продаватимуть валюту в банках
Про це інформує прес-служба Національного банку.
У прес-службі держрегулятора зазначили, що з 17 січня набули чинності нові правила продажу валюти.
Українцям вирішили спростити правила продажу і купівлі валюти, і за новими правилами вони тепер можуть робити через термінали.
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Як розповіли в Нацбанку, з 17 січня змінилося наступне:
- банки і фінустанови можуть купувати валюту у населення через термінали самообслуговування (після продажу валюти через платіжні термінали, гривні будуть зараховуватися на особисті поточні рахунки фізосіб);
- фізособи відтепер можуть отримувати або відправляти валюту з-за кордону, використовуючи паспорт у додатку "Дія" (інформація ID-картки або біометричного закордонного паспорта);
- Юрособи можуть купувати і продавати валюту на умовах "форвард".
Крім цього, в Україні працюють віртуальні валютні карти, а великим компаніям дозволили видавати гроші на відрядження своїм співробітникам у валюті. Також тепер вони можуть проводити великі покупки в інших країнах.
Що стосується курсів валют на 19 січня, то долар впав на 1 копійку в порівнянні з попереднім днем.
У свою чергу, курс євро виріс на 3 копійки і досяг позначки в 34,01 гривні.
Таким чином, курс валют від Національного банку на 19 січня виглядає наступним чином:
$1 - 28,05 грн
1 Євро - 34,01 грн.
Нагадавши, долар зірветься вниз, гривня відвойовує позиції:
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