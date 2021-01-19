Що потрібно знати українцям

Українцям розповіли, як тепер продаватимуть валюту в банках

Про це інформує прес-служба Національного банку.

У прес-службі держрегулятора зазначили, що з 17 січня набули чинності нові правила продажу валюти.

Українцям вирішили спростити правила продажу і купівлі валюти, і за новими правилами вони тепер можуть робити через термінали.

Як розповіли в Нацбанку, з 17 січня змінилося наступне:

банки і фінустанови можуть купувати валюту у населення через термінали самообслуговування (після продажу валюти через платіжні термінали, гривні будуть зараховуватися на особисті поточні рахунки фізосіб);

фізособи відтепер можуть отримувати або відправляти валюту з-за кордону, використовуючи паспорт у додатку "Дія" (інформація ID-картки або біометричного закордонного паспорта);

Юрособи можуть купувати і продавати валюту на умовах "форвард".

Крім цього, в Україні працюють віртуальні валютні карти, а великим компаніям дозволили видавати гроші на відрядження своїм співробітникам у валюті. Також тепер вони можуть проводити великі покупки в інших країнах.

Що стосується курсів валют на 19 січня, то долар впав на 1 копійку в порівнянні з попереднім днем.

У свою чергу, курс євро виріс на 3 копійки і досяг позначки в 34,01 гривні.

Таким чином, курс валют від Національного банку на 19 січня виглядає наступним чином:

$1 - 28,05 грн

1 Євро - 34,01 грн.

Нагадавши, долар зірветься вниз, гривня відвойовує позиції:

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