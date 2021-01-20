Повз Землю на відстані близько 384 000 км пролетить 55-метровий астероїд 2020 YE5

Швидкість астероїда становить 10,5 км на секунду або 37 800 км на годину. Таким чином космічний камінь може облетіти Землю за всього одну годину.

Про це заявило Національне управління США з аеронавтики і дослідження космосу (NASA), повідомляє Express.

Швидкість цього астероїда дуже величезна, так як Місяць обертається навколо Землі протягом 28 днів. А йому б вистачило близько всього однієї години. Його розміри можна порівняти з одним великим синім китом.

Він наблизиться до Землі майже на таку ж відстань 22 січня, на якій зазвичай знаходиться Місяць. Відстань є безпечною для нашої планети, в NASA її визначили, як об'єкт, який наближається до землі.

"Науковий інтерес до комет і астероїдів багато в чому обумовлений їх статусом відносно незмінних залишків сміття, які утворилися в процесі формування Сонячної системи близько 4,6 мільярда років тому", - відзначили вчені.

Варто відзначити, що за інформацією Національного управління США з аеронавтики і дослідження космосу (NASA), 25 грудня 2020 року повз Землю пролетіли три астероїди. Найбільший з трьох, який називається 2014 SD224, наблизився до землі на відстань в 30,6 мільйона кілометрів.

Нагадаємо, до Землі на величезній швидкості мчить астероїд.

Як повідомляла Politeka, небезпечний астероїд мчить до землі, опубліковано попередження NASA: в яку дату і що станеться.

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