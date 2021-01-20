Український телеведучий, учасник шоу "Холостяк" Микита Добринін і його дружина Даша Квіткова очікують первістка
Як передає Politeka.net, радісну новину Квіткова оприлюднила на своїй сторінці в «Instagram».
"Чотири з половиною місяці тому помножили нашу любов", - написала дівчина.
Даша Квіткова опублікувала фото, на якому Микита Добринін стоїть перед нею на колінах і цілує кругленький живіт.
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Таким чином пара розсекретила радісну звістку.
"Нарешті", - емоційно додала Даша в коментарях.
Новину бурхливо зустріли користувачі Мережі.
"Натяки були вже ясні, але тепер-то офіційно😍 і головне-як це майстерно сховалося на всіх фото і відео😅 Гарт з давніх часів Холостяка, коли доводилося довго приховувати відносини?", "Щиро вітаю вас💕 це щастя" «" Мурашки по шкірі! Вітаю", " Вау, як чудово. Вітаю" « " побачила пост і розплакалася. Дуже рада за вас" « " Аааа!!! Які прекрасні новини! Вітаємо Вас від щирого серця! Даша, ви неймовірно красиві», «Ооо, як це мило», - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Микита Добринін і Даша Квіткова стали всього четвертою парою в історії шоу» Холостяк " по всьому світу, чиї стосунки зав'язалися на проекті і привели до весілля.
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