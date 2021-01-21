Прогноз погоди в Україні 21 січня засмутить частину українців, які не побачать обіцяного тепла

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, в четвер, 21 січня, погода в Україні буде серйозно відрізнятися, залежно від регіону.

Так, у східних регіонах ще зберігатиметься морозна зимова температура. Вдень очікується до -4..-10 градусів, а вночі в Луганській області похолодає до -24 градусів.

На заході в цей час сильно потеплішає. Вдень температура в західних областях різко підніметься до 2-7 градусів тепла. Найвища температура очікується у Львівській області. Там навіть вночі стовпчики термометра не опустяться нижче 0.

У центральних областях зберігатиметься середній температурний режим. Вдень очікується від -2 до 2 тепла, а от вночі ще підморожуватиме до -10..-13 градусів.

У північних регіонах 21 січня очікується сніг. Опади при морозній температурі пройдуть у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Вночі в цих областях очікується від -10 до -20 градусів.

На півдні традиційно буде найтепліше. Вдень у південних областях температура підніметься до 5-7 градусів тепла. Вночі все ще буде морозно - до -7..-9 градусів.

Варто зазначити, що вже найближчими днями потепління пошириться на всю територію України.

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