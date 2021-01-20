Знаменита фітнес-модель Ана Чері показала, як домагається своїх вражаючих форм
Як повідомляє Politeka.net, гаряча красуня поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram.
Як відомо, Чері прославилася завдяки своїм відвертим знімкам, на яких модель без сорому демонструє результати правильного харчування і занять в спортзалі. Новий знімок не став винятком.
Так, на фото Чері відображена під час занять в залі. Для цього красуня вибрала стильний спортивний костюм, що складається з короткого Топіка і легінсів чорного кольору в білу цяточку. Облягаючий наряд спокусливо обтягнув вражаючі форми красуні.
Модель присіла на табурет, ефектно прогнувши спину і злегка відставивши назад свою накачану п'яту точку. Чері також злегка повернула голову в бік камери, зачаровавши шанувальників милою посмішкою.
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"Якщо хочеш таку, тобі доведеться попрацювати", - підписала знімок модель.
Її шанувальники бурхливо відреагували на свіжий пост.
"Ти така пострясающая", "Класні булочки, красуня", "Ти виглядаєш чудово", "я дивлюся на зірки", "сама чуттєва і красива", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Ана опублікувала свіже фото, на якому постала в дуже спокусливому вигляді.
Чері вибрала оригінальний купальник чорного кольору, який підкреслив її видатні форми. Модель максимально високо підтягнула трусики, оголивши солодкі місця. Пишний бюст спортсменки так і норовив вистрибнути з тонких клаптиків тканини, які намагалися його утримати.
Нагадаємо, що Ана Чері зробила зимовий день жарким, покрутивши соковитими булочками: "найрозкішніша".
Як повідомляла Politeka, безсоромна Ана Чері позбулася одягу і показала, як ніжиться у ванній: "найчуттєвіша".
Також Politeka писала, що Ана Чері влаштувала сеанс спокушання, втиснувши свої "пончики" в модний бікіні: "Запалюй екзотику".