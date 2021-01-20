Знаменита фітнес-модель Ана Чері показала, як домагається своїх вражаючих форм

Як повідомляє Politeka.net, гаряча красуня поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, Чері прославилася завдяки своїм відвертим знімкам, на яких модель без сорому демонструє результати правильного харчування і занять в спортзалі. Новий знімок не став винятком.

Так, на фото Чері відображена під час занять в залі. Для цього красуня вибрала стильний спортивний костюм, що складається з короткого Топіка і легінсів чорного кольору в білу цяточку. Облягаючий наряд спокусливо обтягнув вражаючі форми красуні.

Модель присіла на табурет, ефектно прогнувши спину і злегка відставивши назад свою накачану п'яту точку. Чері також злегка повернула голову в бік камери, зачаровавши шанувальників милою посмішкою.

"Якщо хочеш таку, тобі доведеться попрацювати", - підписала знімок модель.

Її шанувальники бурхливо відреагували на свіжий пост.

"Ти така пострясающая", "Класні булочки, красуня", "Ти виглядаєш чудово", "я дивлюся на зірки", "сама чуттєва і красива", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Ана опублікувала свіже фото, на якому постала в дуже спокусливому вигляді.

Чері вибрала оригінальний купальник чорного кольору, який підкреслив її видатні форми. Модель максимально високо підтягнула трусики, оголивши солодкі місця. Пишний бюст спортсменки так і норовив вистрибнути з тонких клаптиків тканини, які намагалися його утримати.

Нагадаємо, що Ана Чері зробила зимовий день жарким, покрутивши соковитими булочками: "найрозкішніша".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Ана Чері позбулася одягу і показала, як ніжиться у ванній: "найчуттєвіша".

Також Politeka писала, що Ана Чері влаштувала сеанс спокушання, втиснувши свої "пончики" в модний бікіні: "Запалюй екзотику".