Популярна американська модель і наймолодша жінка-мільярдер Кайлі Дженнер продемонструвала фігуру в пікантному домашньому вбранні
Успішна красуня порадувала шанувальників новими знімками на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото Кайлі показала, як виглядає вдома. Красуня вирішила зробити серію невимушених знімків зі склянкою коктейлю в руках. Втім, кадри все одно виглядають дуже постановочними.
Для знімків Дженнер одягла мініатюрний чорний топік і білі короткі шортики. Таке вбрання дозволило красуні у всій красі показати свої пишні форми.
Кайлі вибрала для знімків вигідну для фігури, але трохи неприродну позу: вона злегка зігнулася і вигнула спинку, спершись рукою на коліно і звісивши довге волосся збоку.
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Шанувальники зірки прийшли в захват від її знімків. Всього за годину вони зібрали більше 4 мільйонів лайків.
Додамо, що Дженнер відома любов'ю до пластичних операцій, які і допомогли їй домогтися бажаної зовнішності. Вона підправила собі ніс, змінила форму підборіддя, попрацювала над вилицями, губами і зубами. Також очевидно, що модель збільшила собі груди і стегна і додала імпланти в сідниці.
Раніше ми писали, що в мережі з'явилося спокусливе фото Дженнер, на якому вона позує в обтягуючому короткому топіку, який підкреслював її пишні груди. Посередині був бантик, що додав гарячого образу якогось кокетства.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер непристойно відчинила кофтинку і вхопила себе за пишний бюст.
А ще Politeka писала, що фігуриста Кайлі Дженнер помірялася "гордістю" з подругою, одягнувшись в тісний купальник.
Також Politeka повідомляла, що пустотлива Кайлі Дженнер похвалилася мокрими "близнючками" в ниточках бікіні.