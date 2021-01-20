Популярна американська модель і наймолодша жінка-мільярдер Кайлі Дженнер продемонструвала фігуру в пікантному домашньому вбранні

Успішна красуня порадувала шанувальників новими знімками на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Кайлі показала, як виглядає вдома. Красуня вирішила зробити серію невимушених знімків зі склянкою коктейлю в руках. Втім, кадри все одно виглядають дуже постановочними.

Для знімків Дженнер одягла мініатюрний чорний топік і білі короткі шортики. Таке вбрання дозволило красуні у всій красі показати свої пишні форми.

Кайлі вибрала для знімків вигідну для фігури, але трохи неприродну позу: вона злегка зігнулася і вигнула спинку, спершись рукою на коліно і звісивши довге волосся збоку.

Шанувальники зірки прийшли в захват від її знімків. Всього за годину вони зібрали більше 4 мільйонів лайків.

Додамо, що Дженнер відома любов'ю до пластичних операцій, які і допомогли їй домогтися бажаної зовнішності. Вона підправила собі ніс, змінила форму підборіддя, попрацювала над вилицями, губами і зубами. Також очевидно, що модель збільшила собі груди і стегна і додала імпланти в сідниці.

Раніше ми писали, що в мережі з'явилося спокусливе фото Дженнер, на якому вона позує в обтягуючому короткому топіку, який підкреслював її пишні груди. Посередині був бантик, що додав гарячого образу якогось кокетства.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер непристойно відчинила кофтинку і вхопила себе за пишний бюст.

А ще Politeka писала, що фігуриста Кайлі Дженнер помірялася "гордістю" з подругою, одягнувшись в тісний купальник.

Також Politeka повідомляла, що пустотлива Кайлі Дженнер похвалилася мокрими "близнючками" в ниточках бікіні.