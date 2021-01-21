Що з нею зараз

Телеведуча «1+1» Лідія Таран, яку терміново прибрали з ефірів через китайський вірус розповіла, як почувається

Як передає Politeka.net, відпустка в Туреччині закінчилася для 43-річної зірки хворобою і самоізоляцією. Незважаючи на дотримання всіх правил (а локдаун на курорті ще жорсткіше, ніж в Україні) по прибуттю додому тест на китайський вірус все ж показав позитивний результат.

На своїй сторінці в «Інстаграм» телеведуча показала нові фото, зроблені на фоні телевізора.

«Розвісила вуха і дивлюся День інавгурації Байдена😊 Цікавіше за Netflix зараз. Have a good life - вже побажав мені Трамп. Ну і грець з ним! Для людини, що вилізла з телевізора, зніматись на тлі телевізора це муве тон, звичайно, але корона тимчасово внесла корективи», - написала вона.

Також у коментарях Таран зазначила, що почувається непогано.

Користувачі мережі бажають Таран швидшого одужання та повернення на телеекран.

«Одужуйте, Лідочко! Бо я вже розхвилювалась, чого це вашого голосу не чутно в телевізорі!», «Виздоровлюйте швидше», «Вже чекаємо», «Чекаємо вас вже в новинах. Видужуйте», - пишуть у коментарях.

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