Про що слід знати

Температурні перепади, які будуть спостерігатися в найближчі дні, можуть привести до небезпечних наслідків

Слідом за морозами в Україну йде потепління. Зокрема, за прогнозом Укргідрометцентру, 21 січня вночі в Києві очікується 9-11 градусів морозу, вдень близько 0°. Температура вночі 22 січня 1-6 градусів морозу, 23 січня від 3 тепла до 2 морозу; вдень 1-6 градусів тепла.

Внаслідок температурних перепадів на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і на великих деревах будуть масово утворюватися крижані бурульки. А з підвищенням температури повітря збільшується ризик їх падіння на перехожих, йдеться в повідомленні "Київської служби порятунку", передає Politeka.net.

Фахівці просять українців бути обережними і дотримуватися основних рекомендацій, серед яких:

не заходьте за межі встановлених огорож. Там, де їх немає, слід бути особливо уважним і звертати увагу на наявність небезпечних крижаних утворень на дахах будинків;

по можливості тримайтеся подалі (на відстані 3-5 метрів) від будівель та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху по вулицях;

під час прогулянок в парку, особливо з дітьми, не рекомендується знаходитися під деревами, так як з них можуть падати великі брили снігу разом з бурульками;

власникам автотранспорту не варто паркувати машини біля будинків;

якщо під час руху ви почули зверху підозрілий шум - ні в якому разі не можна зупинятися, піднімати голову і розглядати. Бігти теж не варто. Рятувальники рекомендують якомога швидше притиснутися до стіни - козирок даху послужить укриттям.

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