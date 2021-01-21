Температурні перепади, які будуть спостерігатися в найближчі дні, можуть привести до небезпечних наслідків
Слідом за морозами в Україну йде потепління. Зокрема, за прогнозом Укргідрометцентру, 21 січня вночі в Києві очікується 9-11 градусів морозу, вдень близько 0°. Температура вночі 22 січня 1-6 градусів морозу, 23 січня від 3 тепла до 2 морозу; вдень 1-6 градусів тепла.
Внаслідок температурних перепадів на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і на великих деревах будуть масово утворюватися крижані бурульки. А з підвищенням температури повітря збільшується ризик їх падіння на перехожих, йдеться в повідомленні "Київської служби порятунку", передає Politeka.net.
Фахівці просять українців бути обережними і дотримуватися основних рекомендацій, серед яких:
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- не заходьте за межі встановлених огорож. Там, де їх немає, слід бути особливо уважним і звертати увагу на наявність небезпечних крижаних утворень на дахах будинків;
- по можливості тримайтеся подалі (на відстані 3-5 метрів) від будівель та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху по вулицях;
- під час прогулянок в парку, особливо з дітьми, не рекомендується знаходитися під деревами, так як з них можуть падати великі брили снігу разом з бурульками;
- власникам автотранспорту не варто паркувати машини біля будинків;
- якщо під час руху ви почули зверху підозрілий шум - ні в якому разі не можна зупинятися, піднімати голову і розглядати. Бігти теж не варто. Рятувальники рекомендують якомога швидше притиснутися до стіни - козирок даху послужить укриттям.
Нагадаємо, в Києві підліток впав у яр, прокотившись десятки метрів по схилу: "без свідомості і..."