Екстремальна розвага ледь не закінчилася трагедією для ведучого шоу" Орел і Решка " Антона Зайцева
Заради нового випуск, знімальна команда вирушила в саме серце Африки, де знаходиться величезне озеро Вікторія - саме вона дає початок Нілу, найдовшій річці на Землі. У самих витоках утворилися небезпечні пороги, де люди влаштовують небезпечний рафтинг. Антон Зайцев, який отримав карту, вирішив ризикнути і заплатив 160 доларів за екстремальну забаву під час зйомок, передає Politeka.net.
Вже з першого порога, який називають " ранковим душем "ведучий відчув потужний приплив адреналіну, але це були тільки" квіточки", адже на відрізку в десять кілометрів пороги зустрічалися один за іншим, стаючи все небезпечніше. За допомогою супутника Антон дістався до порога п'ятої категорії складності - "гігантської м'ясорубки", через помилку бурхлива річка перевернула човен і перекинула пасажирів у воду.
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"Цей поріг треба було проходити ближче до берега, де течія трохи слабша. Але я розгубився. Мій капітан намагався звернути в сторону сам, але зрозумів, що не встигає, тому вирішив пройти поріг на швидкості. Але і це не вдалося, тому човен перекинувся", - розповів ведучий про пережитий кошмар. - "Першу секунду ти намагаєшся знайти хоч якусь опору, щоб виринути і вдихнути, але течія тягне тебе вниз, а потужний потік води б'є по голові, притискаючи до дна. Так страшно мені не було ще ніколи".
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