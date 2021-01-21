По закінченню всеукраїнського локдауну будуть зняті обмеження, введені під час січневого карантину

Таку заяву зробили в прес-службі Міністерства освіти, даючи роз'яснення з приводу того, чи підуть діти в школу.

Зазначається, що додаткові обмеження, які були встановлені урядом на період з 8 по 24 січня, перестануть діяти з 25 січня. При цьому інші карантинні обмеження, що стосуються роботи навчальних закладів, залишаються в силі.

«З 25 січня продовжують діяти обмежувальні протиепідемічні заходи для навчальних закладів, визначені постановою Кабміну від 9 грудня», - пояснили в Міносвіти.

На час карантину все ще забороняється відвідувати навчальні заклади групами учнів понад 20 осіб. Це обмеження не стосується закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої художньої освіти.

Також заборонено відвідувати навчальний заклад, якщо більше 50% учнів і персоналу знаходяться на самоізоляції з підтвердженими тестами.

Як і раніше, в школах буде заборонено проводити масові заходи за участю дітей більш ніж з одного класу.

Раніше повідомлялося, що 25 січня школи будуть відкриватися, але можуть бути винятки. Навчальним закладам дозволили самостійно вводити дистанційне навчання, якщо на це будуть причини.

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