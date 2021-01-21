Внучка відомого радянського актора Михайла Боярського, Катерина, вразила фігуркою, яка покращала

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 22-річна красуня опублікувала серію фото з вельми провокаційної зйомки. Дівчина розвалилася на диванчику, похвалившись своїми неймовірно довгими ніжками.

Катерина, яка останнім часом сильно схудла, одягла чорний боді, колготки в сіточку і чорні черевики на шнурівці. Красуня вибрала боді з глибоким декольте, щоб мати можливість показати свій великий бюст. Крім цього, Катерина не стала надягати штани, засвітивши свої стрункі ніжки, які за допомогою фотошопу зробили ще довшими.

Щоб фото вийшло ще гарячішим, Катерина засунула середній палець в рот. Знімок вийшов чудовим, але дідусеві краще не бачити його.

"Не солодкий сон, але я пекельна ніч", - підписала фото дівчина.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів. Оцінила фото і тітка Каті, відома російська актриса Єлизавета Боярська.

"Ну красуня", "Супер кадр. Вау", "ти красуня і розумниця", «красивий мейк і кльовий образ», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Катерина - це дочка сина Михайла Боярського Сергія, який побудував успішну кар'єру в політиці.

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