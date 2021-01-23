Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, розповіла про вогні

На фото красуня позує в шикарній сукні, сидячи за столиком. Наряд був з відкритими плечима і великим декольте і як можна помітити, Бахарі не одягала білизну. Гюль без сорому хвалилася пишынм бюстом, який зовсім нічим не прикривала. Волосся у моделі залишилися розпущеним, а образ зірка доповнила яскравим мейкапом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ваш фотограф щаслива людина, він може дивитися на це в житті", "прекрасні і ваблять", "чудова Діва", "Абсолютно красиво", "Привіт, завжди дуже красива і дуже спокуслива і дуже чуттєва супер красива", "але все одно ти будеш виглядати чертовски шикарно, дитинко", "Красива в чорному з красивими очима", "ти стаєш красивіше з кожним днем, як чорт візьми".

Повідомлялося, популярна модель Гюль Бахарі вирішила влаштувати насичене тренування в спортзалі.

Дівчина в Instagram показала, як тренується в спортзалі і покрутила сідницями на камеру. У яскраво-помаранчевому костюмі дівчина повернулася спиною до камери і підкреслила тим самим примітні вигини фігури.

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