Відома актриса Еліна Мбані, зірка "Квартал 95", поділилася інтригуючими кадрами з тренування

Ефектна актриса жіночого кварталу звикла бути в центрі уваги завдяки своєму таланту. З раннього дитинства дівчина хотіла бути пов'язаною з музикою, тому після випуску зі школи її батьки – приватні підприємці віддали Еліну вчитися на викладача музики.

Бажаючи бути поміченою, дівчина вирушила на» Х-фактор «і шоу» Голос«, а вже пізніше прославилася, ставши учасницею»жіночого кварталу".

Кілька годин тому Еліна також вирішила убити публіку танцювальною майстерністю. Дівчина покрутилася перед камерою і продемонструвала розтяжку. У напівтемряві вона станцювала прямо на підлозі і засвітила підкачані форми. Чорний костюм, що складається з велосипедок і коротенького топа ідеально доповнив зухвалий образ.

Відзначимо, Еліна про особисте життя не говорить, в Instagram вона вважає за краще ділитися особистими фото, своїми думками і стильними образами, які приміряє для зйомок в популярному шоу.

Також зірка показала, як її бачить колега Марта Адамчук. На фото Еліна стояла в джинсах, розвернувшись спиною до камери. Красуня дивилася в кадр і хвалилася ідеальною фігурою.

На другому знімку Мбані вже була в трусиках і кофті, який практично зняла з себе. Дівчину зовсім не бентежила відсутність штанів і актриса із задоволенням хвалилася собою.

"Досі не можу відійти від нашої фотосесії з Мартою Адамчук", - підписала фото красуня.

"Ти просто гармата"," цілу"," вогонь"," ідеальна, прекрасна і ніжна", - написали фанати у відповідь.

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