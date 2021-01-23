Відома британська співачка Дуа Липа показала себе, хвалячись відпочинком

На фото зірка здалася в бікіні, яке практично складалося з ниточок. Мокра Дуа лежала, хвалилася розкішним засмагою. Липа закрила одне око, а рукою прикрила голову від сонця. Співачка дивилася в камеру і зовсім не бентежилася, що практично нічим не прикрила тіло. Кадр вийшов гарячим і запальним, адже співачка виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили кілька мільйонів лайків і написали коментарі:

"Сумую за тобою ...", "Обожнюю цю ципочку !!!!", "Залишайся вдома", ти сказала, пам'ятаєш?", "вау, я не знав, що пандемія закінчилася", "досить подорожувати, дівчинка, я не можу захистити тебе, ні", "люблю тебе, але хіба це не схоже на глобальну пандемію", "дівчина кинула публікувати фото з відпустки, ти ховаєш себе живцем", "Думаю, пандемії не існує для пані Дуа липи".

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Співачка була одягнена в білу обтягуючу сукню, яка підкреслила її струнку фігурку. Дівчина витягнулася на дивані, ледь не упустивши свій бюст. Підкачані руки зірки вразили фанатів, а численні татуювання на тілі привернули увагу.

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