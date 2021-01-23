Відома модель Кім Кардаш'ян показала себе в незвичайному вбранні

На фото красуня позувала в срібному комбінезоні, сидячи на серці. Дівчина була без білизни, зате з великим декольте. Волосся у Кім залишилися розпущеним, а дивилася модель прямо в об'єктив камери. Дівчина ще показала аналогічний образ, але в золотому вбранні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Обожнюю всю цю зйомку !!!", "Це було чудово", "цікаво, що буде, якщо покласти це плаття в мікрохвильовку", "ви буквально стаєте красивіше кожен день", "як завжди ідеально", "пора знову витягнути свої срібні штани", " чудова Кім! Ти такий зразок для наслідування. Люблю цей наряд", " ви ніколи не розчаруєтеся!", "Відійди за королеву", "у тебе ж такий же топ в білому кольорі?". "Схоже на богиню", "вона схожа на олов'яну фольгу, люблю Кім, ти, стиліст просто не знав, що вони робили, не винен, Кім, вона виглядає вогненною".

Ми писали, що популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян блиснула найінтимнішим.

Цього разу Кім вирішила не надягати білизни під напівпрозорий топік. Красуня блиснула найпікантнішими деталями у в'язаній кофті з декольте до пупка.

Відвертий наряд нагадував сіточку, через яку нічого не вдавалося приховати.

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