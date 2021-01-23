Відома модель Кім Кардаш'ян показала себе в незвичайному вбранні
На фото красуня позувала в срібному комбінезоні, сидячи на серці. Дівчина була без білизни, зате з великим декольте. Волосся у Кім залишилися розпущеним, а дивилася модель прямо в об'єктив камери. Дівчина ще показала аналогічний образ, але в золотому вбранні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:
"Обожнюю всю цю зйомку !!!", "Це було чудово", "цікаво, що буде, якщо покласти це плаття в мікрохвильовку", "ви буквально стаєте красивіше кожен день", "як завжди ідеально", "пора знову витягнути свої срібні штани", " чудова Кім! Ти такий зразок для наслідування. Люблю цей наряд", " ви ніколи не розчаруєтеся!", "Відійди за королеву", "у тебе ж такий же топ в білому кольорі?". "Схоже на богиню", "вона схожа на олов'яну фольгу, люблю Кім, ти, стиліст просто не знав, що вони робили, не винен, Кім, вона виглядає вогненною".
Співачка, яка знімала Тарзана з коханкою, розповіла правду і молить Корольову про пощаду: "Я боюся..."
Сумську, Нікітюк, Камалію та інших зірок вразила звістка про смерть відомого українця: "Прощай, Сергію"
Зірка "Дизель шоу" Євген Нікішин показав дітей і красуню-дружину, рідкісні фото: "Схуд на 20 кг!"
"Кабіну абсолютно понівечило": вантажівка з бійцями ЗСУ розбилася в ДТП на Львівщині, деталі і кадри з місця ДТП
"Збиратимуть по шматочках": похід на гірку закінчився бідою для восьмирічної українки
Ми писали, що популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян блиснула найінтимнішим.
Цього разу Кім вирішила не надягати білизни під напівпрозорий топік. Красуня блиснула найпікантнішими деталями у в'язаній кофті з декольте до пупка.
Відвертий наряд нагадував сіточку, через яку нічого не вдавалося приховати.
Нагадаємо, Кім Кардашьян влаштувала сеанс спокушання, стиснувши фамільну гордість вузьким топом
А ще Politeka писала, що ідеальна Кім Кардашьян пограла язичком, блиснувши завидними розмірами в бікіні
Також Politeka повідомляла, що Кім Кардашян показала неймовірні вигини в чорному латексі