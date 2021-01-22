Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на прогулянці
На фото красуня позувала в топі і лосинах. Анастасія доповнила образ окулярами, які закрили очі від сонця. У такому вигляді Квітко вирушила гуляти. Дівчина для знімка розгорнулася боком, показуючи ідеальну п'яту точку, прикувавши до себе погляди фанатів, завдяки чому кадр вийшов дуже запалюючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Так тихо", "ти найкрасивіша з усіх", "Вона ти дуже красива дівчина", "о, Анастасія, у тебе красиве тіло", "Привіт, Дорогоцінна лялька, як справи", "красива і чудова любов, моя Анастасія, я тебе люблю", "ммм, яка соковита Анастасія в цій позі", "це королівська кров, вона просто прекрасна", "я люблю вас, дорога Анастасія", "це просто прекрасно".
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Ми писали, що російська модель Анастасія Квітко спокусила видами в сіточці.
Також модель натягнула на великі груди сітчасті трикутники тканини, що трималися на, можна сказати, ниточках - все разом це становило відвертий ліфчик.
Зірка одягла і крихітні трусики, які натягнулися вище стегон і представляли собою делікатні ниточки.
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