Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", приміряла нове вбрання, переборщивши з декольте

Модель Демі Роуз в незвичайній чорній сукні з глибоким декольте показала бюст. Як відомо, дівчина славиться своєю любов'ю завжди і скрізь демонструвати свої достоїнства, при цьому не приховуючи, що любить похвалу і позитивні коментарі.

Якщо в дитинстві Роуз комплексувала з приводу своєї фігури і образів в цілому, то тепер вона не ховається навіть під час публічних заходів. Демі завжди підбирає відкритий одяг, який підкреслює її тонку талію і пишні стегна. В цей же раз акцент був зроблений на бюсті.

Чорна сукня з непристойним декольте розбурхала фанатів:

"Чудово😍; спосіб життя; милий вигляд і шикарне тіло; ти чудова любов, привіт з Лос-Анджелеса; красиве зображення😍; Ой мій бог; ви сумуєте за недоторканним, я не можу бачити вас в звичайні вихідні ❤️🔥 😍; солодкий спокуса; це так мило; 😍 ❤ ️ елегантність і краса; краса зробила жінку ... Фігуру, яка переносить на незвідані рівні .... 👸».

Ще в підлітковому віці Роуз потрапила в лікарню через фанатичне бажання схуднути. В результаті вона отримала розлад харчової поведінки і заборону від стурбованих батьків.

Згодом Демі зрозуміла, що її фігура ідеальна і так, тепер модель навпаки всіляко зазначає, як сильно їй пощастило мати шостий розмір бюста. У чорному бікіні Роуз перевершила всі очікування фанатів.

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