Українська співачка Соня Кей, племінниця легендарної артистки Софії Ротару, показала себе і розповіла про прекрасне

На фото Соня здалася в Портупеї, смужки якої притискали пишний бюст. Дівчина зібрала волосся в косу, а образ доповнила яскравим мейкапом. Племінниця Ротару відвела погляд від камери, що не завадило знімку стати дуже запалюючим і зухвалим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Якщо ти можеш бачити прекрасне, то тільки тому, що носиш прекрасне всередині себе", - написала Соня під фото, яке опублікувала в Instagram.

"Вогонь", "Принцеса" ," найкраща"," Сонечка, ти як завжди, неперевершена"," красуня, хто зробив такий модний макіяж"," ви дуже красива, модна дівчина"," 40 секунд тому"," вогонь"," Люблю", " Соня ви дуже гарні на фото будьте такою завжди і посміхайтеся побільше!".

Ми писали, що племінниця легендарної співачки Софії Ротару Соня Кей поділилася казковим фото, показавши своє щастя.

На новому фото співачка позує на тлі однієї зі святкових декорацій. Образ Соні ідеально підходить для прогулянки по зимовому місту: на ній короткий стильний пуховик, штани в обтяжку і тепла шапка. Весь одяг співачка підібрала в чорному кольорі.

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