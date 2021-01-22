Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес прогулялася в спортивному костюмі на вулиці

Дженніфер Лопес почала свою кар'єру в якості танцівниці, а після стала знаменитою, коли випустила перший альбом. За двадцять років Лопес крупно виросла як співачка, а її фігурою тепер захоплюються мільйони. Жоден вихід на сцену не залишається без уваги, адже в 51 рік Лопес виглядає набагато молодше інших артисток.

Зараз, під час обмежень, американка продовжує наполегливо тренуватися, причому з віком вона займається навіть більше, ніж на початку кар'єри, коли їй вистачало тільки тренувань з танців.

Зараз вона активно працює відразу з двома наставниками, практикує Спортивні танці і займається медитацією. Нещодавно папараці зловили Лопес під час прогулянки. У спортивному костюмі артистка показала пишні сідниці, чим вразила мережу.

У той же час основою раціону співачки є овочі і фрукти, але вона може дозволити собі невелику порцію «не самої здорової їжі».

До цього для ефектної появи на публіці 51-річної Дженніфер Лопес підібрали блискучу сукню з екстремальним вирізом, завдяки якій фанати могли насолоджуватися величезним бюстом зірки.

Образ співачки доповнили ефектний макіяж і така ж "блискуча" шапочка, зроблена з намистин і бісеру.

Наряд припав до душі шанувальникам, через що вони завалили Джей Ло втішними коментарями і сотнями тисяч лайків.

"Яка красива без макіяжу!", "Їм слід було додати трохи кольору на її обличчя, воно було б трохи пурпуровим"," Кардашьян і не снилося ""якби зі мною стільки людей возилися, я була б найкрасивішою", "Мені подобається її обличчя без макіяжу"," Господи! Що вона коле? Щоб виглядати в 50 на 20"," така ніжна без мейк"," така мила і красива без макіяжу , ще молодше виглядає", - написали вони під відео із зіркою.

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