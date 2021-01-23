Відома співачка Алла Пугачова здивувала хворобливим виглядом поруч зі своїм чоловіком Максимом Галкіним

Як передає Politeka.net, в соціальній мережі "Instagram" з'явилося відео, як Примадонну зустрічали на одному зі світських заходів (щоб подивитися, скрольте до кінця). Знаменитість доставили на розкішному автомобілі в заміський комплекс, де вже зібралося багато людей, включаючи журналістів - характерні клацання фотоапаратів можна почути за кадром. Співачка вбралася в білі шорти і картату сорочку, поверх якої накинула легкий піджак.

Двері Аллі Пугачовій відкрив чоловік у сірому костюмі, ймовірно, водій, він же допоміг артистці вибратися з салону. До них Приспів Максим Галкін в чорному светрі з курткою в руках, який привітався з дружиною і її супутником.

Багато користувачів мережі в коментарях звернули увагу на немічний вигляд 71-річної Примадонни і порадили їй піти на спокій:

"Шикарна мамуля 😍"; " просто королева 👑 найкраща !!"; "Лялечка! Як вона красиво і закохано посміхнулася Максиму! Молодці!"; "Як добре, коли є поруч людина, яка тебе любить"; "Алла, ти вже ледве ходиш, навіщо тобі все це? Пора відпочивати на дачі!"; "до старості ноги худнуть і в'януть! Одягніть окуляри!"; "щось ледве вийшла з машини"; "Вид болючий! Здоров'я, здоров'я!!! 🔥 "; "Якісь рухи у неї загальмовані"; "чергова посмішка"; "Як зомбі"; "не мамуля, а прабабуся більше";" Пора б вже і вгамуватися";" вік своє бере"; " Вся загальмована і штучна вже, але бабуся Алла-бомба!!!"; "Мамуля вже ледве ходить"; "дуже неприємне враження залишають ці кадри. За пахви тягають. Особливо на тлі молодого, енергійного чоловіка. Позорище!!!".

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