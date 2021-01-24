Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопесв білому міні підкорила підкачаним тілом

На обличчі Лопес немає жодної зморшки, її шкіра світиться здоров'ям і свіжим рум'янцем, а сама зірка з легкістю розповідає, як доглядає за собою і навіть відкрила власну марку косметики. У зірки є можливість також робити уколи краси, проте вона вперто заперечує, що робила що-небудь зі своїм обличчям і заявляє, що справа в здоровому способі життя.

Як видно на одному з особистих фото Лопес, вона виглядає чудово для свого віку. 51-річна Дженніфер в білій сукні крихітного розміру ідеально підкреслила свої ноги, чим підкорила мережу.

Дженніфер вже давно не вживає міцних напоїв, вважаючи, що вони погано впливають на стан шкіри. А також дуже піклується про зволоження і намагається якомога більше займатися спортом і рухатися. Кілька років тому артистка також почала практикувати йогу і медитацію і щоранку починає з розминки і занять.

За словами Лопес, вона не любить обмежуватися в харчуванні, тому завжди робить упор на овочі і рибу за обідом і вечерею.

Як видно на одному з фото, образ Лопес не може залишити байдужим. Виступаючи або без білизни, або в тілесній білизні, яку просто неможливо помітити, артистка дивує витівками. Срібний костюм "мозаїка" з глибокими розрізами на стегнах виглядав просто чудово, за словами фанатів:

"Даааа я готовий до цієї пристрасті ❤; Yass 😭❤️сама пристрасна жінка. Це буде чудово, Я впевнений; Готова до тебе, Дженні!; Ми мали рацію, ти справжній ангел ... наш приголомшливий красивий ангел; ти буквально ангел живий🥺 👼 🏼; не можу дочекатися, Боже, побачити таке особисто; так! 😭 🤍 ✨ ✨ цей образ виглядає бездоганним🥺❤️».

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