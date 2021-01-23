Після локдауну Україна повернеться до адаптивного карантину і збереже багато обмежень
Після православного Різдва в 2021 році Кабмін ввів жорсткий карантин з 8 по 24 січня і не збирається його продовжувати, пише Politeka.net. Це означає, що з 25 січня українці почнуть жити за більш м'якими правилами "помаранчевої зони" , які дозволяють наступне:
- відвідувати заклади громадського харчування, якщо вони заповнені не більше, ніж на 50%, а відстань між столами не менше двох метрів.
- тренуватися в спортзалах і фітнес-центрах
- продаж непродовольчих товарів, знову відкриються спеціалізовані ринки і магазини;
- відновити навчальний процес у загальноосвітніх закладах групами максимум по 20 осіб, роботу дитячих садків;
- ходити в театри і кінотеатри, але зали повинні бути заповнені не більше, ніж на 50%.
Коли закінчиться локдаун, в Україні продовжать діяти такі обмеження:
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- розважальним закладам та закладам громадського харчування не можна працювати вночі (після 23:00 мають закритися);
- заборонено роботу закладів для проживання, крім готелів;
- заборонена діяльність нічних клубів і дискотек;
- на масових заходах можуть збиратися не більше 20 осіб з розрахунку 10 квадратних метрів на кожного, такі ж обмеження по площі діють для спортзалів. торгово-розважальних центрів, музеїв і бібліотек;
- заборонені планові госпіталізації, в лікарнях прийматимуть породіль, вагітних, новонароджених, онкохворих, пацієнтів, які потребують невідкладної або паліативної допомоги в стаціонарах
- носіння захисних масок або респіратів в громадських закладах.
Крім того, в лютому планується продовжити умови адаптивного карантину до кінця березня 2021 року.
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