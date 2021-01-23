Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна настільки дружні, що скрізь ходять разом

Так, один зі знімків, який з'явився в офіційному Instagram-акаунті фан-клубу Єлизавети Галкіної, демонструє наскільки Гаррі і Ліза нерозлучні, передає Politeka.net

Наприклад, на пляжі двійнята завжди загоряють на одному рушнику.

На фото Ліза була вбрана в рожеву косинку, футболочку з принтом і рожеві шортики. А її братик Гаррі був одягнений у салатовій бейсболці.

Самі батьки не перестають дивуватися тому, якими розумними і вдумливими ростуть їхні діти. До того, як Гаррі і Ліза пішли в перший клас, вони вже вміли читати, рахувати, писати, а також вивчали Іноземні мови мало не з дитинства.

Фолловери тут же почали коментувати пляжне фото.Відгуки були різними, але в основному хвалебні.

"Ну від Пугачової нічого немає) Дуже добре, що діткам пощастило💕", " класно👍! Щасливі діти в щасливій родині👏!", "Милі, чарівні дітки", "Намистинки", "Гарненькі", - висловилися в мережі.

До слова, двійнята Ліза і Гаррі з'явилися на світ в 2013 році від сурогатної матері. Довгий час не було ніяких подробиць про народження малюків, проте напередодні Максим Галкін дав інтерв'ю, в якому розповів, що сурогатна мати не знала, чиїх дітей виношує.

Нагадаємо, що Ліза Галкіна вирішила змінити зачіску Пугачової і довела брата.

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