Німецька модель Ніколь Потуральски, якій приписували роман з голлівудським актором Бредом Піттом, зробила гаряче селфі
Зірка, яка одночасно походить на актрису Анджеліну Джолі і модель Ірину Шейк, любить робити ефектні фото, передає Politeka.net.
Цього разу красуня навела камеру на велике дзеркало, хвалячись фігурою в обтягуючій білизні.
Модель одягла крихітний ліфчик-топ тілесного кольору з глибоким декольте. А також модель була, ймовірно, в трусиках світлого кольору.
Завершили домашній образ хутряні тапочки.
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Ніколь присіла біля ліжка на підлогу, направивши телефон на дзеркало.
Модель трохи нахилилася, ледь не виваливши бюст. Завершив образ акуратний ланцюжок не шиї.
Ніколь розпустила довге волосся і посміхнулася в камеру. Здавалося, на ній не було макіяжу.
"Рання пташка", - написала зірка.
За три години пост зібрав понад 7000 лайків і багато коментарів.
Користувачі Мережі захопилися красою зірки і написали їй багато приємних слів.
"Від тебе можна розтанути", написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Ніколь Потуральскі 27 років. Вона стала будувати кар'єру модельному бізнесі під псевдонімом Ніко Мері.
Зірка уклала контракти відразу з трьома міжнародними агентствами — A Management в Берліні, Official Models в Нью-Йорку і NEXT Models в Лос-Анджелесі, вона з'являлася на обкладинках німецьких Harper's Bazaar, ELLE і Grazia та інших журналів.
Завдяки шикарній зовнішності красуня користується великою популярністю серед відомих брендів.
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Також Politeka повідомляла, що екс-коханка Бреда Пітта в крихітній білизні не залишила місця для фантазії
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