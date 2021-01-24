Модель показала себе в цікавій позі

Німецька модель Ніколь Потуральски, якій приписували роман з голлівудським актором Бредом Піттом, зробила гаряче селфі

Зірка, яка одночасно походить на актрису Анджеліну Джолі і модель Ірину Шейк, любить робити ефектні фото, передає Politeka.net.

Цього разу красуня навела камеру на велике дзеркало, хвалячись фігурою в обтягуючій білизні.

Модель одягла крихітний ліфчик-топ тілесного кольору з глибоким декольте. А також модель була, ймовірно, в трусиках світлого кольору.

Завершили домашній образ хутряні тапочки.

Ніколь присіла біля ліжка на підлогу, направивши телефон на дзеркало.

Модель трохи нахилилася, ледь не виваливши бюст. Завершив образ акуратний ланцюжок не шиї.

Ніколь розпустила довге волосся і посміхнулася в камеру. Здавалося, на ній не було макіяжу.

"Рання пташка", - написала зірка.

За три години пост зібрав понад 7000 лайків і багато коментарів.

Користувачі Мережі захопилися красою зірки і написали їй багато приємних слів.

"Від тебе можна розтанути", написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Ніколь Потуральскі 27 років. Вона стала будувати кар'єру модельному бізнесі під псевдонімом Ніко Мері.

Зірка уклала контракти відразу з трьома міжнародними агентствами — A Management в Берліні, Official Models в Нью-Йорку і NEXT Models в Лос-Анджелесі, вона з'являлася на обкладинках німецьких Harper's Bazaar, ELLE і Grazia та інших журналів.

Завдяки шикарній зовнішності красуня користується великою популярністю серед відомих брендів.

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