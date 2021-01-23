У неділю в Україні запахне весною -встановитися тепла погода, проте буде вітряно і дощитиме

Про це у своєму новому прогнозі розповіла відомий метеоролог Наталка Діденко, передає Politeka.net

За її словами, вдень температура повітря сягатиме + 3 + 8 градусів, у південних районах та на Закарпатті до + 8 + 13 градусів.

Прогнозується сильний поривчастий вітер південного напрямку.

У горах можливий мокрий сніг, а температура повітря буде близько нуля градусів.

24 січня в столиці, як розповіла Діденко, буде вітряно і тепло. У цей день варто очікувати опадів у вигляді дощу.

Вдень температура повітря буде в межах +5 + 6 градусів.

Синоптик попередила українців, що вже з наступного тижня намічається похолодання.

"Поки світить сонечко, відриваємося від затишних гаджетів і йдемо в найближчий парк або сквер. Прийшли теплі вихідні, які явно пахнуть навесні», - резюмувала вона.

Раніше ми повідомляли, що в Україні температура повітря різко підскочила до "плюсової" позначки і з'явилася смертельна небезпека для жителів.

Через різке потепління на вулиці тане сніг і бурульки. Українців попередили, щоб вони були обережні - бурульки і відтанув Сніг можуть впасти на голову.

Нагадавши, в Україну нагряне потепління, синоптик назвала дати аномальної "спеки": "буде до +10"

Як повідомляла Politeka, Київ побив температурний рекорд: "Такого не було 140 років"