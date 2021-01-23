У неділю в Україні запахне весною -встановитися тепла погода, проте буде вітряно і дощитиме
Про це у своєму новому прогнозі розповіла відомий метеоролог Наталка Діденко, передає Politeka.net
За її словами, вдень температура повітря сягатиме + 3 + 8 градусів, у південних районах та на Закарпатті до + 8 + 13 градусів.
Прогнозується сильний поривчастий вітер південного напрямку.
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У горах можливий мокрий сніг, а температура повітря буде близько нуля градусів.
24 січня в столиці, як розповіла Діденко, буде вітряно і тепло. У цей день варто очікувати опадів у вигляді дощу.
Вдень температура повітря буде в межах +5 + 6 градусів.
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