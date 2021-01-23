Люди в декількох регіонах перекрили дороги через тарифи на газ, тому в Кабміні їх знизили, але не все так просто

Зокрема, виявилося, що в результаті обмеження максимального розміру абонплати на газ ціни знизили тільки для 20% сімей. Для решти 80% - тарифи залишилися підвищеними, передають "Наші гроші".

Тарифи на розподіл газу – це гроші на утримання та ремонт газових трубопроводів. Якщо дуже грубо, то цей тариф повинен бути більшим для менших облгазів, тому що він залежить від довжини трубопроводів і кількості газу, який по них качають.

Однак значно підняли тарифи на розподіл не тільки маленькі облгази, а й великі – "Харківгаз", "Закарпатгаз", "Івано-Франківськгаз", "Миколаївгаз", "Чернівцігаз", "Тернопільгаз".

Також раніше повідомлялося, що перегляду тарифів не буде насамперед через низку підписаних угод з міжнародними партнерами, в яких говориться, що всі комунальні тарифи у нас будуть ринковими.

Варто відзначити, що в січні деякі облгази підняли вартість послуг до 10 гривень і більше за кубометр, в результаті чого спалахнули акції протестів з перекриттям доріг у ряді регіонів.

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