Люди в декількох регіонах перекрили дороги через тарифи на газ, тому в Кабміні їх знизили, але не все так просто
Зокрема, виявилося, що в результаті обмеження максимального розміру абонплати на газ ціни знизили тільки для 20% сімей. Для решти 80% - тарифи залишилися підвищеними, передають "Наші гроші".
Тарифи на розподіл газу – це гроші на утримання та ремонт газових трубопроводів. Якщо дуже грубо, то цей тариф повинен бути більшим для менших облгазів, тому що він залежить від довжини трубопроводів і кількості газу, який по них качають.
Однак значно підняли тарифи на розподіл не тільки маленькі облгази, а й великі – "Харківгаз", "Закарпатгаз", "Івано-Франківськгаз", "Миколаївгаз", "Чернівцігаз", "Тернопільгаз".
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Також раніше повідомлялося, що перегляду тарифів не буде насамперед через низку підписаних угод з міжнародними партнерами, в яких говориться, що всі комунальні тарифи у нас будуть ринковими.
Варто відзначити, що в січні деякі облгази підняли вартість послуг до 10 гривень і більше за кубометр, в результаті чого спалахнули акції протестів з перекриттям доріг у ряді регіонів.
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