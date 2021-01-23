Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в синьому купальнику вразила формою

Відома артистка домоглася світового успіху в музичній сфері і тепер вирішила підкорити індустрію краси, тому випустила косметику власного виробництва і почала привертати увагу до себе, публікуючи яскраві кадри зі спеціальних рекламних фотосесій.

До того ж, артистка деякий час назад спеціально знялася для модних глянців в досить спокусливо і відкритому вигляді. У синьому бікіні з вирізами з боків, Лопес зовсім не приховувала своє тіло, чим вразила шанувальників.

Багато хто вважає, що в 51 рік виглядати так, як вона, - просто незаконно і неможливо без уколів краси. Сама Дженніфер підкреслює, що ні пластики, ні ботокс робити не бажає.

"Яка кохана прекрасна жінка; неможливо зупинитися; чудове гідність у цій мадам; ця багата форма🍑; Гей, ти зробила це на інавгурації Байдена, мені дуже сподобався твій чарівний голос, це було вау; молодше з кожним днем, щасливіше робить нас👏; як смачно, яка солодкість, як особлива».

Також раніше 51-річна співачка і актриса знялася для лютневого номера американського Elle. Приводом послужив запуск її нової лінії косметики JLO, якою вона так пишається і демонструє при будь-якому зручному випадку.

Багато уваги до Лопес привернули кадри, на яких знаменитість позувала без білизни і в прозорій рожевій блузці. Таким чином зірці вдалося підкорити фігурою в черговий раз. І це не дивно, адже крім тренувань в залі, Джей намагається бігати щоранку по п'ять кілометрів.

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