Відома модель Ірина Шейк здалася разом з мамою і привітала її з днем народження

На фото Ірина стояла біля дивана, обіймаючи свою маму. Дівчина була помітно вище Ольги (так звуть жінку), і посміхалася на камеру. На іншому знімку Шейк вже показала свою ногу, якою потягнулася до голови матері. Цей кадр відразу розкритикували фанати красуні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З Днем народження, мама", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"З Днем народження", " але ногу з маминої голови я б все таки прибрала ...", "Навіщо ногою мамі на голову"," копія мами", " Навіщо ви мати ногою закрили, Ірина?) ", "А навіщо ногу на голову і ніхто не звернув уваги це жесть"," красива і щаслива мама ) з днем народження"," Мамулю з Днем Народження", " що означає фото, ваша нога на голові вашої матері(((як так можна взагалі зробити (((","Мама дуже красива".

Ми писали, що відома модель російського походження Ірина Шейк похвалилася бездоганними формами, примірявши крихітну білизну.

«Заїхали в студію на 30 хвилин і ось що у нас вийшло , - йдеться в тексті повідомлення. Звернемо увагу, що на фотографії Шейк позує в одному крихітному білизна, демонстративно поглядаючи в кадр.

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