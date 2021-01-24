Найочікуваніший бій початку 2021 року в змішаних єдиноборствах відбувся 24 січня в Об'єднаних Арабських Еміратах



В рамках турніру UFC 257 в Абу-Дабі на "Бійцівському острові" в октагон вийшли американець Дастін Пор'є на рахунку якого було 26 перемог і шість поразок і ірландець Конор Макгрегор з 22-ма перемогами і трьома поразками.



Американець відправив зірку змішаних єдиноборств в нокаут у другому раунді.

Це вже другий поєдинок, який провели спортсмени. У 2014 році Макгрегор переміг Пуар'є технічним нокаутом у першому раунді.



Тепер американський боєць змішаних єдиноборств цілком може розраховувати на бій з Хабібом Нурмагомедовим. Росіянин заявив, що якщо на турнірі відбудеться "щось феноменальне", то він повернеться в октагон.



Відзначимо, що Макгрегор не виходив в октагон рівно рік, останній бій ірландця датується в січні 2020 року, тоді Конор легко впорався з Серроне за 40 секунд. Макгрегор також програвав Хабібу, після чого повертався з єдиною перемогою.

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