Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна здивувала акторськими здібностями

Як передає Politeka.net, нові відео з'явилося на сторінці Лізи в Instagram.



"Ну, актриса природжена. Згодні?",- поцікавилася дівчинка в підписі до посту.

На опублікованих кадрам 7-річна Ліза розповіла, про правила гігієни, яких повинен дотримуватися кожен.

"Треба завжди добре витирати і мити руки. Не побризкати і все, а ретельно мити", - розповіла дівчинка.

"І нікуди не виходити", - за кадром додала Алла Борисівна.

Відео, як завжди, захопило шанувальників юної дочки Пугачової і Галкіна.

"Дуже красива мила дівчинка принадність маленька кокетка і актриса майбутня"," яке щастя для батьків такі дітки"," красива талановита вся в маму"," Ліза, скоро замінить Олену Малишеву", «ось хто повинен вести " На добраніч...». Ця дівчинка може все!", "Лізонька, ти принадність дівчинка. Умничка", "Лапочка! Хочеться нескінченно дивитися. Нехай у цих чарівних діток все буде добре!", - писали в коментарях під постом.

Нагадаємо, що Ліза Галкіна вирішила змінити зачіску Пугачової і довела брата.

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