25 січня Україна виходить з посиленого карантину, але деякі заборони залишаться в силі

Як передає Politeka.net, з понеділка по всій країні почне діяти адаптивний карантин.

Так, після повернення до обмежень "помаранчевої зони", в Україні знову запрацюють:

  • Непродовольчі магазини і ринки, торгові центри;
  • Кафе, ресторани та інші заклади громадського харчування;
  • Кінотеатри та театри - у помаранчевій зоні вони могли працювати із заповненістю не більше ніж на 50% місць;
  • Спортзали та фітнес-зали - тільки за умови, коли можна дотримати обмеження на кількість відвідувачів у залі;
  • Музеї, виставки, галереї - але за умови допуску не більше однієї людини на 10 кв.метрів площі.

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Крім того, в Україні знову відкриються школи, а дитячі садки продовжать працювати в звичайному режимі.

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У МОЗ повідомляють, що кількість зайнятих місць у лікарнях зараз близько 30%, тому після виходу з посиленого карантину збережеться деякі заборони:



Варто відзначити, що в лютому уряд має намір продовжити умови адаптивного карантину до кінця березня 2021 року.

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