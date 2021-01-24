25 січня Україна виходить з посиленого карантину, але деякі заборони залишаться в силі
Як передає Politeka.net, з понеділка по всій країні почне діяти адаптивний карантин.
Так, після повернення до обмежень "помаранчевої зони", в Україні знову запрацюють:
- Непродовольчі магазини і ринки, торгові центри;
- Кафе, ресторани та інші заклади громадського харчування;
- Кінотеатри та театри - у помаранчевій зоні вони могли працювати із заповненістю не більше ніж на 50% місць;
- Спортзали та фітнес-зали - тільки за умови, коли можна дотримати обмеження на кількість відвідувачів у залі;
- Музеї, виставки, галереї - але за умови допуску не більше однієї людини на 10 кв.метрів площі.
Крім того, в Україні знову відкриються школи, а дитячі садки продовжать працювати в звичайному режимі.
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У МОЗ повідомляють, що кількість зайнятих місць у лікарнях зараз близько 30%, тому після виходу з посиленого карантину збережеться деякі заборони:
Варто відзначити, що в лютому уряд має намір продовжити умови адаптивного карантину до кінця березня 2021 року.
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