Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному образі

На фото Омович позувала в топі і захисній масці з прикрасами. Зірка сиділа в автомобілі і хвалилася пишним бюстом, який можна легко розглянути в декольте. Зірка дивилася прямо в камеру, а волосся залишила розпущеним. Кадр вийшов запальним і спокусливим, адже Олена виглядала ефектно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Арабська ніч", - написала красуня під фото.

Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:

"Єгипетська сила", "Шамаханська цариця", "Ласкаво просимо в мою країну", " звідки у тебе ця маска?", "Чарівний Схід", "Це моя дівчина", "відмінний макіяж очей", "ні за що, де ти в Єгипті", "ти чертовски гаряча, дитинко", "вони поставлять тебе у в'язницю", "знайдіть найгарячіші моделі на моїй сторінці", "М-Так ,брови, як 2 собачих хвоста)))мода, заспокойся", "Давай повеселимося безкоштовно".

Ми писали, що популярна модель Олена Омович вирішила похвалитися новим образом в одній білизні.

Цього разу на фото в Instagram Омович показала образ з однієї прозорої білизни чорного кольору з тонкими мотузочками.

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