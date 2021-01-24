Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в прозорому костюмі пробіглася по сцені

Популярна співачка і актриса є еталоном краси для мільйонів жінок, які вражені тим, як добре виглядає знаменитість для свого віку. 51-річна Лопес не тільки має підтягнуті форми, але і з гордістю їх показує в самих відкритих і пікантних костюмах.

На сцені стиль Дженніфер Лопес досить відкритий і навіть відвертий, адже вона не любить ховати гідності і має намір підбирає такі наряди, в яких виглядає спокусливіше за все. Сіточка, блискітки, латекс і прозорі костюми зі стразами-все це є в її гардеробі.

До того ж, сама Лопес заявляє – чим більше відкритий її костюм, тим простіше рухатися під час танців на сцені. Артистка деякий час тому спеціально знялася для модних глянців в досить спокусливо і відкритому вигляді. У синьому бікіні з вирізами з боків, Лопес зовсім не приховувала своє тіло, чим вразила шанувальників.

Багато хто вважає, що в 51 рік виглядати так, як вона, - просто незаконно і неможливо без уколів краси.

"Яка кохана прекрасна жінка; неможливо зупинитися; чудове гідність у цій мадам; ця багата форма🍑 вишня на торті; Гей, ти зробила це на інавгурації Байдена, мені дуже сподобався твій чарівний голос, це було вау; молодше з кожним днем, щасливіше робить нас👏; як смачно, яка солодкість, як особлива", - пишуть користувачі під кадрами Лопес.

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