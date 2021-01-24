В Україну 25 січня прийде вітряна погода з опадами

Як розповіла на своїй сторінці в Фейсбук синоптик Наталка Діденко, погода в Україні продовжить змінюватись, адже на нашу країну рухається циклон Lars, який принесе з собою сильні опади. Через плюсові температури в більшій частині країни пройде дощ, проте в західних областях, а під вечір ще у Вінницькій та Житомирській, очікується мокрий сніг.

Синоптик попередила, що найближчим часом в Карпатах пройде сильний сніг і хуртовини.

Температура 25 січня залишиться відносно високою для Січня: від + 4 до +9 градусів, найтепліше буде в анексованому Криму - +7... + 13. До 1-2 градусів нижче нуля температура опуститься тільки на заході країни.

У Києві в понеділок погода буде вологою і вітряною. Температура триматиметься в межах +5 ... +7 градусів.

Діденко також попередила, що пориви південно-східного вітру 25 січня сягатимуть 15-22 метрів на секунду. Через мокрий сніг в деяких регіонах і дощ на решті території країни може різко погіршиться ситуація на дорогах.

Крім того, синоптик розповіла, що наступного тижня в Україні знову похолодає. Вдень температура коливатиметься від 0 до невеликого «мінуса», а вночі очікується від -2 до -8 градусів.

Відзначимо, що останнім часом погода в Уркаїні різко змінюється. Так, минулого тижня в країну прийшли аномальні морози з температурами часом нижче -20 градусів, проте в останні дні різко потепліло, місцями до +11. Також несподівано для українців минулого тижня практично всю країну засипало снігом.

Нагадавши, похолодання знову обрушиться на Україну, з'явилося термінове попередження: "прогнозують хуртовини, шторм і...".

Як повідомляла Politeka, погода в Україні різко зміниться, зима порве всі шаблони: де потеплішає до +11, а кого заллють дощі.

Також Politeka писала, що погода в Україні різко зміниться, зима порве всі шаблони: де потеплішає до +11, а кого заллють дощі.