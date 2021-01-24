З'явилися нові подробиці смерті радянського актора і зірки фільму "Людина-амфібія" Володимира Коренєва

Деталі розповіла його дружина Алевтина Костянтинівна, пише Телепрограма.

Як відомо, зірка фільму "Людина-амфібія" Володимир Коренєв помер 2 січня 2021 року від ускладнень, викликаних китайським вірусом.

За словами його дружини, Володимир Коренєв помер без мук і страждань, перебуваючи в комі.

"Ми в квітні повинні були 60 років з дня весілля відсвяткувати. Ми були щасливою сім'єю. Він обожнював дочку і онука. Про онука завжди говорив: "Мій любименький". Був дуже ніжним з ним. Слава богу, що він помер у комі. Він нічого не чув вже в останні дні життя. Не хотів, щоб я переживала за нього", - заявила Алевтина Костянтинівна.

Подруга радянського актора згадала, як в юні роки вони симпатизували один одному. Однак вони вирішили тільки дружити, оскільки Володимир Коренєв дуже любив свою дружину і боявся її втратити. Лариса Лужина також додала, що він завжди відбивався від прихильниць.

Раніше ми розповідали, що Володимир Коренєв народився в 1940 році в Севастополі і вже в 1957 році вступив до ГІТІС в майстерню народного артиста РРФСР Григорія кінського і народної артистки СРСР Ольги Андровської, а популярним став після ролі у фільмі "Людина-амфібія".

Крім цього, Володимир Коренєв працював у Московському драматичному театрі імені Костянтина Станіславського.

Нагадавши, зупинилося серце іменитої актриси, світ сумує: на її шедеврах виросло не одне покоління

Як повідомляла Politeka, улюбленець мільйонів: зупинилося серце легендарного актора

Також Politeka писала, що обірвалося життя знаменитого актора, на фільмах з яким виросли мільйони